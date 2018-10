Der Treffpunkt für Bergenthusiasten

Nach dem Besucherrekord im Vorjahr habt sich der Veranstalter, das Kuratorium für alpine Sicherheit (siehe Seiten 8-9), heuer nochmals in Zeug gelegt und bietet erneut viel Know-how, Service, Information und Hersteller werden ihre neuesten Produkte präsentieren. Und auch Kärntner sind vertreten, wie Pedro Unterluggauer mit „Fit und Fun“ und seinen Bergreisen. Doch die Alpinmesse bietet noch viel mehr als die neuesten Trends. Zusätzlich stehen nicht weniger als 85 Workshops mit 1400 Plätzen und insgesamt 9650 Minuten Training und Schulung zur Auswahl. Das Interesse ist gewaltig, denn so mancher Workshop - die Palette reicht von Trailrunnig über alpine Notfallversorgung sowie Mountainbike-Fahrtechnik bis hin zu Seiltechnik bei Hochtouren und dem Bestimmen von Tierspuren - war binnen weniger Stunden ausgebucht. Die Liste der Workshops ist im Internet zu finden, wo auch die Anmeldung möglich ist: www.alpinmesse.info. Die Südtiroler Bergsteigerin Tamara Lunger wird die Besucher bei ihrem Vortrag „Unvorhersehbar“ (20. 10., 19 Uhr) auf ihre Reise vom Abstieg vom Nanga Parbat im Winter über den Kangchenjunga in Nepal bis zur extremen Kälte in Sibieren mitnehmen. Während ihr Landsmann Simon Gietl „Träume aus Stein“ auf die Alpinmesse bringt. Er wird am Sonntag, 21. 10. (17 Uhr), von einer Erstbesteigung am Shivling in Nordindien gemeinsam mit dem Osttiroler Vittorio Messini berichten. Für Bergenthusiasten ist die Alpinmesse in Innsbruck auf alle Fälle ein lohnender Fixtermin.