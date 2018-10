Wer gewinnt die „Schlacht der Geschlechter“?

Volle Aufregung in der Influencer WG: Valentina und Daniel sind im Radio! Und treten gegeneinander in der „Schlacht der Geschlechter“ an - eine On-Air-Show auf Kronehit, in der Frauen Männerfragen beantworten müssen und Männer Frauenfragen. Damit geht es also um das ewige Duell: Mädchen gegen Jungs! Daniel wird zum Thema Beauty auf den Zahn gefühlt und Valentina bekommt eine Sport-Frage - wer da wen besiegt? Dran bleiben, Leute - es wird spannend!