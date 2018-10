FACC steigert im ersten Halbjahr 2018 Umsatz

Marktführer expandiert

Es gebe dabei drei strategische Ansätze, den Zukauf von Technologien, von Marktvolumen oder vertikale Integration - die Eingliederung von Wertschöpfungsstufen. So sei der Zukaufanteil der FACC an metallischen Komponenten relativ hoch, man kaufe in diesem Bereich um rund 150 Millionen Euro im Jahr zu. Wenn die Möglichkeit einer vertikalen Integration da sei und ein Unternehmen passt, wird eine solche vertikale Integration überlegt.