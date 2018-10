Kleines Wunder: Finnland rockt die Nations League

Die Euphorie in Finnland ist riesig, allein in Estland unterstützten 5.000 mitgereiste finnische Anhänger die Jungs von Markku Kanerva. Auch am Montag in Tampere waren 10.000 Fans anwesend und gegen Ende des Spieles riefen Sie bei jeder Ballberührung eines finnischen Spielers: „Olé“. In einem Land, das traditionell nur dem Eishockey und dem Autosport fröhnt.