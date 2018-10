„Ich sorge dafür, dass Kollegen gerne arbeiten“

Eine gute Arbeitskultur basiert im Wesentlichen darauf, dass alle sich alle auch untereinander kennen. Bei bereits über 200 Mitarbeitern ist das zwar nicht mehr so einfach, aber Corporate Cultural Coordinator Gunda Horvath tut ihr Bestes, dass das auch in Zukunft so bleibt. Von allen neuen Kollegen hängen Poster an den jeweiligen Wänden neben den offenen Bürotüren, ein neues Polaroid wird für die Fotowand gemacht. Ist ein Mitarbeiter einmal längere Zeit nicht da, fällt es auf. „Ein Kollege ist gerade auf Weltreise. Er wird so sehr vermisst, dass einige einen lebensgroßen Pappkarton von ihm erstellt haben, der jetzt durch das Büro wandert und jederzeit überall auftauchen kann“, lacht Horvath. Dass das Konzept funktioniert, zeigt auch das: „Wir haben kürzlich einige Umbauarbeiten vornehmen lassen. Der Elektriker kam noch wochenlang nach Abschluss der Arbeiten in seiner Mittagspause zu uns, weil er sich so wohlgefühlt hat.“