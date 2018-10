Sportler setzen auf das Hanfgetränk 2B HEMP!

Bei der Präsentation der neuen 2B-Testimonials Tamara Tippler und Stephanie Venier wurde vom österreichischen Arzt Armin Breinl auch das neue Hanfgetränk, 2B HEMP, vorgestellt. Dieses fügt sich harmonisch in die Reihe der beiden erfolgreichen 2B Drinks - 2B ACTIVE und 2B RELAXED - ein.



Die Vergangenheit hat gezeigt, dass immer mehr Sportler auf die 2B[to be] Multifruchtgetränke setzen. So beispielsweise Boxweltmeisterin Nicole Wesner: „Ich verwende seit Jahren die 2B-Getränke regelmäßig beim Training und schöpfe daraus Energie und Entspannung“.