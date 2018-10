Staatsverweigerer: Gründung des Staates Steiermark

Am zweiten Tag im Prozess um 14 Mitglieder des „Staatenbund Österreich“ im Grazer Straflandesgericht waren wieder die Anwälte am Wort. Die Pflichtverteidiger hielten ihre Statements eher kurz, betonte aber alle, wie absurd die Idee eines Staatsstreiches durch die Beschuldigten sei. Einigen der Angeklagten wird ja versuchte Bestimmung zum Hochverrat vorgeworfen. Danach waren wieder die Angeklagten an der Reihe.