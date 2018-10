Einige Änderungen: Bühne frei für neuen ÖFB-Anzug

Sechs aus dem engeren Stamm (Baumgartlinger, Alaba, Arnautovic, Grillitsch, Lainer, Gregoritsch) wegen Verletzungen nicht dabei - somit muss Teamchef Franco Foda am Dienstag beim Test in Dänemark (20.45 Uhr) der Mannschaft einen neuen Anzug verpassen. Einige, wie Dragovic, Wimmer, Kainz, Schlager, Schaub oder Schöpf, könnten nach längerer Zeit wieder einmal in der Startelf stehen, für vier Mann (die beiden Keeper Strebinger und Stankovic sowie die beiden Verteidiger Trauner und Potzmann) würde ein Einsatz in Herning das Debüt in der Nationalmannschaft bedeuten. (Oben im Video sehen Sie das Goldtor von Arnautovic beim 1:0-Sieg gegen Nordirland vor wenigen Tagen!)