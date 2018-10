„Kein Spielglück“ - Neuer wehrt sich gegen Kritik

„Ich kann sagen, dass ich topfit bin. Ich habe keine Probleme, auch was meinen Fuß betrifft, da ist alles in Ordnung. Ich bin auf einem guten Level“, stellt Neuer vor dem Duell mit Weltmeister Frankreich klar. „Die Jungs wissen, dass ich in guter Form bin. Ich hatte in den letzten Spielen nicht das Spielglück.“