Fodas Lächeln bei der brisanten Kapitäns-Frage

Das Geheimnis, wer statt der verletzten Julian Baumgartlinger, David Alaba und Marko Arnautovic am Dienstag in Herning die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führt, wollte Teamchef Franco Foda erneut nicht frühzeitig lüften: „Man wird es beim Spiel sehen“, lächelte der Deutsche, als er am Montag vor dem Abflug in Wien auf die „K-Frage“ angesprochen wurde. Vor einem Test könnte man aber schon einen Tag vor dem Spiel den Kapitän bekannt geben.