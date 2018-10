Militärmaterial gefunden, Polizei leitete Biker um

Einzelzeitfahren mit „Zielscheibe“

„Ein Einzelzeitfahren kann ein Klassement so richtig durchrütteln“, erklärte der steirische Crocodile-Trophy-Gründer Gerhard Schönbacher in Anlehnung an seine eigene Straßenprofizeit bei den großen europäischen Veranstaltungen wie der Tour de France. „Die Fahrer werden morgen in umgekehrter Reihenfolge der Gesamtwertung im einminütigen Zeitabstand starten. So hat man eine tatsächliche Zielscheibe vor sich, was eine unheimliche Motivation sein kann um Zeit gut zu machen, aber man ist auch einem wilden Wettrennen gegen die Uhr ausgeliefert“, erklärte er.