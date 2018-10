Ski-Saison der Rekorde soll übertroffen werden

Investitionen: Mit etwa 22 Millionen Euro wurde heuer im Sommer zwar wieder viel, aber keine Rekordsumme investiert - es fehlte ein großes Liftprojekt. Die Mittel flossen laut Moser vor allem in die „Komfortverbesserung“, also in breitere Pisten, eine moderne Infrastruktur (etwa ein neues Gebäude bei der Talstation der Riesneralm) sowie in eine leistungsstärkere Beschneiung. So kann künftig am Stuhleck bis auf eine Abfahrt alles gleichzeitig beschneit werden. Auch das Skigebiet Kreischberg/Lachtal erweiterte die Anlage laut Geschäftsführer Reinhard Kargl um eine Million Euro.