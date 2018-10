Das Beatpatrol Festival 2018

Nachdem das KRONEHIT Beatpatrol Festival powered by Raiffeisen Club für seine 10. Auflage am 25. Oktober im VAZ St. Pölten schon geniale Acts wie Marshmello, Carnage, Camo & Krooked, Fritz Kalkbrenner, Neelix, Noisia DJ-Set, Salvatore Ganacci und viele mehr in den elektronischen Äther geworfen hat, sind nun noch die Hardstyler an der Reihe.



Diesbezüglich darf man sich allen voran auf den legendären Mann mit der Maske freuen, wird doch ANGERFIST, der als DER Pionier der Hardcore-Musik schlechthin gilt und sich schon seit über einem Jahrzehnt on Top hält, erstmals die hehren Hallen des VAZ beschallen.

ANGERFIST hat zahlreiche berühmte Hymnen wie Knock Knock, Pennywise, The Deadfaced Dimension oder Bogotá geschaffen. Mit seiner umfangreichen Diskographie, die fünf Alben umfasst, hat er zudem das Kunststück zuwege gebracht, drei Jahre in Folge den höchsten Rang für Hard Dance Künstler zu erreichen. Und dies ist auch heuer wieder der Fall. So rangiert ANGERFIST auf Platz 40 der DJMag Top 100 Liste! Die Auftritte von Angerfist sind voller Dynamik, Stärke und einer außergewöhnlichen Atmosphäre, die die Hütte und die eigenen Eingeweide im wahrsten Sinne des Wortes zum Beben bringen!



Neben Angerfist darf man sich zudem auf der HYPERBEAT Stage presented by PROPHECY auf weitere Hardstyle-Kracher wie RADICAL REDEMPTION, SUB ZERO PROJECT, PSYKO PUNKZ, D-STURB, BODYSHOCK, CONCEPT ART, EXISTENZE, POLEY TIGHT & ARTHEIST hosted by NOLZ freuen.



Kurzum: Es ist angerichtet für Österreichs größtes Indoor Festival, das die letzten Jahre bis auf den letzten Platz ausverkauft war - THE BEAT GOES ON!