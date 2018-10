Tauben verirrten sich in Supermarkt-Filiale

Zu einer kuriosen Tierrettung ist die Feuerwehr Klosterneuburg am frühen Freitagabend alarmiert worden. Zwei Tauben hatten sich in eine Billa-Filiale verirrt und fanden nicht mehr ins Freie. Schließlich gelang es den Helfern, die Tiere mit einem Fischernetz einzufangen und nach draußen zu bringen. Zehn Feuerwehrmänner waren rund zwei Stunden lang im Einsatz, hieß es am Samstag in einer Aussendung.