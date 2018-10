Katze steckte in OÖ zwischen zwei Garagen fest

In Pasching (Bezirk Linz-Land) hat die Feuerwehr am Sonntag eine Katze unverletzt aus einer misslichen Lage befreit. Das Tier steckte in einem nur fünf Zentimeter breiten Zwischenspalt zweier Fertigteilgaragen, so die Freiwillige Feuerwehr Pasching Sonntagabend in einer Aussendung.