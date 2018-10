Turbulenzen in Steirer-SPÖ: Geschäftsführer geht

Wieser bleibt im Landtag

Was der Ex-Parteigeschäftsführer aber aus „familiären, privaten Gründen“ nicht macht, ist, auch sein Landtagsmandat zurückzulegen. Verständlich, bringt ja immerhin auch an die 6000 Euro Körberlgeld im Monat. Dem Parteichef sind in Sachen Mandat übrigens die Hände gebunden, er könnte es nicht einmal entziehen, das sieht das Wahlgesetz so vor. Das Höchste der Gefühle wäre der Hinauswurf aus dem SP-Klub, dann würde Wieser aber als „wilder Abgeordneter“ weitermachen können.