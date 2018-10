Berittene Polizei will bald breite Allianz gründen

Während in Wr. Neustadt auf den ersten zehn Polizeipferden beim Training weiter vorangaloppiert wird, hat Cobra-Chef Bernhard Treibenreif in Ungarn das österreichische Projekt präsentiert. Ziel der Konferenz: Länder mit berittenen Einheiten sollen künftig in einem Netzwerk zusammenarbeiten, um Erfahrungen auszutauschen.