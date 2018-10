Suchaktion in Wernberg: 73-Jährige gefunden!

Seit Samstagabend standen in Wernberg insgesamt 120 Personen im Sucheinsatz: Eine 73-jährige leicht gehbehinderte Pensionistin war von einem Spaziergang mit ihrem Hund nicht mehr zurückgekehrt. Die Vermisste konnte gegen Sonntagmittag in einem Waldstück bei Wernberg von einer an der Suchaktion beteiligten Privatperson aufgefunden werden.