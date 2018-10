Brand im Gastgarten: Strohballen fingen Feuer

Strohballen, die in einem Gastgarten eines Lokales in Sankt Stefan im Lavanttal zur Dekoration aufgestellt waren, fingen am Samstagabend aus noch unbekannter Ursache Feuer. Vier Freiwillige Feuerwehren rückten mit insgesamt 60 Mann aus. Ihnen gelang es, den Brand relativ rasch zu löschen sowie ein Übergreifen der Flammen auf das Gasthaus zu verhindern.