Alpinist stürzt in Osttirol in Gletscherspalte

„Der 67-jährige Österreicher war am Samstagnachmittag in einer Vierer-Seilschaft am Rückweg vom Gipfel des Großvenedigers. Unterhalb des Rainerhorns hielten die Alpinisten für eine Rast an. Die vier Männer waren noch angeseilt und saßen in einem Umkreis von etwa vier Metern zusammen“, schildert ein Polizist: „Bei dieser Rast setzte sich der 67-Jährige unwissentlich auf eine Schneebrücke, die sofort einbrach und den Mann sieben Meter tief in die darunterliegende Gletscherspalte riss.“