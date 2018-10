Gemeinde lässt Schulweg zur Bushaltestelle sichern

Für mehr Sicherheit am Schulweg wird jetzt in Kaltschach bei Wernberg gesorgt. Denn die Gemeinde lässt an beiden Straßenseiten Poller errichten, die den Gehweg von der stark befahrenen Kärntner Bundesstraße (B 83) trennen. Doch das ist erst der Anfang: Für das kommende Jahr ist auch eine Verlängerung der Gehwege von und zu den beiden Bushaltestellen geplant.