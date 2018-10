Klagenfurter Bürger bauen ihre Stadt neu

500 Jahre ist es her, dass Klagenfurt nach der Schenkung durch den Kaiser neu geplant werden musste. Interessierte Bürger können sich anlässlich des Jubiläums am Dienstag in die Rolle der Stadtgründer begeben und das „Klagenfurt der Zukunft“ bauen. Die Vorschläge fließen in das Leitbild ein.