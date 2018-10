Pensionist von Moped erfasst - im Spital gestorben

Der 16-Jährige hatte sein Fahrzeug gegen 18 Uhr in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) in Richtung Ufergasse gelenkt, als der 82-Jährige auf die Fahrbahn trat. Der Moped-Lenker dürfte nicht mehr in der Lage gewesen sein, eine Kollision zu vermeiden. Das Moped habe den Mann erfasst, woraufhin dieser gestürzt sei, hieß es seitens der Polizei.