Karambolage mehrerer Pkw löste riesigen Stau aus

Geduld haben hieß es am Freitag für viele Autofahrer auf der Inntalautobahn bei Kolsass (Bezirk Innsbruck Land). Gegen 16.10 Uhr lenkte eine 23-jährige Österreicherin ihren Pkw bei sehr starkem Verkehrsaufkommen in Fahrtrichtung Kufstein, als die vor ihr fahrende Kolonne verkehrsbedingt abrupt stehen blieb. Der 23-Jährigen gelang es trotz Vollbremsung nicht mehr, ihr Fahrzeug anzuhalten. Sie krachte in das Heck des vor ihr befindlichen Fahrzeuges.