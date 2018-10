Nach Zehenbruch: Reichelt ist für Lake Louise fit

Beim Fußballspielen im Juli passierte das Missgeschick am rechten Fuß. „Es war eine Absplitterung, die Kapsel war ziemlich beleidigt. Beim Skischuhreinschlüpfen bevor ich nach Chile fliegen sollte, sind mir die Tränen gekommen, so weh hat das getan. Die Heilung hat länger gedauert, als ich mir gedacht hatte. Ich habe acht Wochen gebraucht, bis ich wieder in einen Skischuh reingekommen bin. Beim Skifahren jetzt passt es wieder, das ist sehr wichtig“, sagte Reichelt am Freitagabend auf einem Medientermin des ÖSV in Salzburg.