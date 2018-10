Sperre beim Bürgerspitalplatz

Eigentlich hätte der Straßenbelag rund um den Bürgerspitalplatz und in der Münzgasse bereits im Jahr 2017 erneuert werden sollen. „Damals hat man sich nicht darüber getraut“, schildert der neue Baustadtrat Lukas Rößlhuber. So muss die Sanierung noch heuer durchgeführt werden. Einerseits weil die Fahrbahn den Winter nicht mehr überstanden hätte und andererseits weil für das kommende Jahr kein Budget mehr vorhanden wäre. Umleitung über den MüllnerhügelAb dem 5. November wird der gesamte Bereich für den Verkehr gesperrt. Die Dauer: Eine Woche. Auch die Öffis werden in dieser Zeit umgeleitet und müssen den Umweg über die Reichenhallerstraße - dort befindet sich seit heute auch die Umfahrungsstrecke für die gesperrte Neutorstraße - und den Müllnerhügel in Kauf nehmen. „Die Alternative wäre eine 12-tägige Baustelle mit einer Fahrspur gewesen. Ich habe mich in Abstimmung mit der Salzburg AG entschieden, dies möglichst kurz zu halten“, sagt Rößlhuber. Die Gehsteige werden in dieser Zeit nicht betroffen sein - Fußgänger können den Bereich ungehindert passieren.

Insgesamt sind für das Vorhaben 250.000 Euro budgetiert. Es müssen 22 Zentimeter abgefräst und anschließend eingeebnet werden. „Dies passiert an den ersten drei Tagen. Danach werden zwei Asphalt- und eine Deckschicht angebracht“, erklärt Bauleiter Thomas Grill, der auf gutes Wetter hofft: „Ansonsten muss die Baustelle verschoben werden.“