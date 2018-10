Beauty und Mode: Strahlend schön durch den Herbst

Was kommt, was geht, was bleibt - auf der Herbstmesse wird präsentiert, was nicht nur schick, sondern auch warm ist. Boutiquen stellen Herbst- und Winterkollektionen vor, Kosmetik- und Fitnessstudios beraten individuell - und verschönern direkt vor Ort. Erika Linthaler etwa ließ sich von Stylistin Maia Locken auf den Kopf zaubern. Die quirlige Expertin rund um das perfekte Haar hat sichtlich Spaß an der Arbeit und schwärmt von der kunterbunten Internationalität, die auf der Innsbrucker Messe vertreten ist. Maias Lebensfreude steckt an - Linthaler schüttelt glücklich ihr Haar.