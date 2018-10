XXXL-Spaß: Dzeni und Marie Curie im Möbelparadies

Wie lebt man eigentlich so als YouTube-Star? Was treiben die Influencer den ganzen Tag? Wie baut man sich eine Community auf? Das und wie die Stars zusammenwohnen, zeigt das neue Online-Format „Top 5 - die Influencer WG“. Die YouTube-Stars Celina Blogsta, Daniel Fila, Marie Curie, Dzeni, Valentina Vale und Lisa zeigen euch, wie man langfristig den Traum als Influencer lebt. Doch zuerst will die neue Wohnung eingerichtet werden! Dzeni und Marie Curie machen sich auf den Weg ins Möbelhaus ...