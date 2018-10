„Krone“ erneut die Nummer 1 in Österreich

Nummer 1 zu sein - davon träumen viele. Erster und mehr als doppelt so erfolgreich zu sein wie der Nächstplatzierte und den fast vierfachen Wert des Vierten, Fünften oder Sechsten zu erkämpfen - ja, das gibt es: unter den österreichischen Tageszeitungen! Wir von der „Krone“ dürfen nach Veröffentlichung der Media-Analyse 17/18 wieder einmal laut jubeln: Nummer 1 in Österreich mit mehr als zwei Millionen Lesern. Auch in den Bundesländern präsentiert sich die „Krone“ erneut bärenstark.