Bürger fordern Beteiligung!

„Leider gibt es von Seiten der ÖBB eine komplette Ablehnung gegenüber Veränderungsvorschlägen aus der Bevölkerung“, sagt Köstendorfs Bürgermeister Wolfgang Wagner und fügt hinzu: „Dabei geht es oft nur um kleine, einfache Vorschläge, die wir im UVP-Verfahren berücksichtigt haben wollen.“

Der Knackpunkt für den Ortschef ist, dass wenn ein Punkt nicht im sofort im Verfahren Platz findet, muss dieser später mit eigenen Gutachten begründet werden.

Waren bisher die Gespräche gut, hat sich das Klima momentan verfinstert. „Für mich wurden wir vor vollendete Tatsachen gestellt. Da ist keine Bürgerbeteiligung mehr erkennbar, wie sie eigentlich vorgeschrieben ist, und das ärgert mich sehr“, erklärt Wagner.

Er erwägt jetzt einen Rechtsanwalt zu Rate ziehen und will prüfen, ob die vorgeschriebene Bürgerbeteiligung noch vorhanden ist oder die Bahn nur der Informationspflicht nachgekommen ist. Als Grund für das Vorgehen der ÖBB sieht er den Faktor Zeit. Die Bundesbahnen wollen nämlich das Milliarden-Projekt bereits zum Jahreswechsel einreichen. Das bestätigte auch Projektleiter Christian Höss, der im vergangenen Monat - seit der offiziellen ÖBB-Präsentation am 10. September - zahlreiche Gespräche mit der Bevölkerung geführt hat.

Wie auch Bürgermeister Wagner: Er will den Bürgern helfen und sammelt sämtliche Diskussionspunkte zusammen. Stand im ersten Schock noch das fünf Kilometer lange Förderband für den Aushub-Transport im Mittelpunkt, gibt es mittlerweile zahlreiche andere Punkte die für Aufregung bei den Köstendorfern sorgen. Beispielsweise: weitere Baustellen.

Bei einem Projekt dieser Größenordnung ist klar, dass die Dimension erst nach und nach realisiert wird, schließlich haben die Bürger nicht den Gesamtüberblick wie die Beteiligten des Mammut-Projektes.

„Viele haben erst als sie die Pläne gesehen haben gewusst, wo und welche Maßnahmen notwendig sind“, sagt Wagner, der so wie meisten Gemeindebürger, den Tunnel auf keinen Fall verhindern will. Aber die Gemeinde möchte auch nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden.