Tierquäler legte Fleisch mit Rasierklingen aus

Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, spielte sich der Vorfall bereits am 6. Oktober in Brixlegg ab. Der oder die Unbekannte legte entlang der Innsbrucker Straße mehrere Fleischstücke auf, die mit Rasierklingenteilen versetzt waren. Ein Hund fraß bereits mehrere Stücke, als dem Hundehalter die Fleischstücke komisch vorkamen. Bei näherer Betrachtung entdeckte er, dass sich darin abgebrochene Rasierklingenteile befanden. Mit dem Ziel, dass das Tier nach dem Verzehr des Fleisches elendig zu Grunde geht.