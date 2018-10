Bürgermeister Ludwig erkundet jetzt soziale Medien

„In Zeiten neuer Medien und sozialer Medien mit deren gewaltigen Auswirkungen sind auch neue Wege der Kommunikation zu beschreiten“, erklärte Ludwig am Donnerstag. Nach einer Woche voller Kritik am geheimen Millionendeal zwischen den Wiener Linien und dem Krawallblatt von Wolfgang Fellner kündigt der Stadtchef nun eine „Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Wien“ an.