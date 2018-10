Mut zum Experiment auf Design- und Erfindermesse

In Omas Badewanne startete die Erfolgsgeschichte der ehemaligen Ferrari Schülerin Sofie Wechselberger. Im Zuge ihrer Diplomarbeit suchte sie nach alternativen Rohstoffen für Textilien - und züchtete so „Kombucha Pilze“ in der Wanne. Ihre T-Shirts kann man nun auf der Herbstmesse bestaunen.