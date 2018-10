Mittelland: „Verwünscht“

Das Mittelland ist ein kleines Paradies. Blumen blühen auf grünen saftigen Wiesen. Und über allem liegt ein zuckersüßer Duft. Mit Liebe und Freude pflegen die Elfen das wahrhaft himmlische Mittelland, einen Ort des puren Friedens. Doch dieser Frieden wird mit einem Mal bedroht. Der Herr der Kobolde, der finstere Lord Kann, will sich das Mittelland unter den Nagel reißen. Er strebt die Herrschaft über das Elfenreich an. Keine Frage, dass die Elfen dem Angriff der Kobolde nicht tatenlos zusehen. Sie wollen ihr Mittelland verteidigen, koste es, was es wolle …