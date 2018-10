Pinzgauer Skigebiete setzen weiter auf Expansion

Alleine in diesem Jahr investierten die Pinzgauer stolze 108 Millionen Euro in ihre Gebiete. Wie unter anderem in die beiden 10er Kabinenbahnen auf den Maiskogel in Kaprun und den Kohlmais in Saalbach, den Neubau der Asitzmuldenbahn in Leogang oder den Ausbau der Speicherteiche.