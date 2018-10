William Fitzsimmons: Mit Musik aus der Privathölle

Gab es - nachdem du das eine bereits fertige Album in die Tonne geworfen hast - einen bestimmten Moment, wo du gewusst hast, du musst es jetzt wieder versuchen? Die Trauer überwinden und frisch ans Werk gehen?

Den gab es, ja. Anfangs war es wirklich schlimm. Für etwa drei Monate war ich nur besoffen und habe Kette geraucht. Ich habe nur darauf geachtet, dass es meinen Kindern gut geht, aber ich habe mich nicht um mich selbst gekümmert. Ich habe noch nicht einmal gebadet, ich war der klassische “Depressive Guy“. (lacht) Ich konnte keine Gitarre in die Hand nehmen und nicht einmal in den Keller gehen, wo mein Studio ist. Immerhin passierte dort alles, was mich so zerstörte - in meinem Studio, in meinem Keller, in meinem Haus. Mein Manager und die Plattenfirmenleute sind meine Freunde, was ungemein wichtig war. Sie ließen mich diese Phase durchstehen, weil sie mich verstanden. Es war für jeden hart und das investierte Geld war weg - da gab es nichts mehr zu drehen. Auch diese Leute müssen von etwas leben, aber sie ließen mir alle die Zeit, die ich brauchte. An einem bestimmten Punkt wachte ich auf und hatte das Gefühl, dass ich die Gitarre wieder in die Hand nehmen möchte. Von da an lief dann quasi alles von selbst. Ich habe begonnen, viel über das Thema zu reden. Meine Motivation war nicht Rache, aber etwas Ähnliches. Mir wurde etwas weggenommen, das ich mir zurückholen wollte. Als ich zu Adam nach Nashville ging, hatte ich keine Idee davon, was ich überhaupt wollte. Ich wollte einfach nur die Gitarre nehmen und Musik machen - ohne Zwang und ohne Orientierung. Das war aber auch cool. (lacht) Nachdem wir fertig waren hat er mir gesagt, dass er nicht mit mir gearbeitet hätte, wenn ich mein altes Material als Anhaltspunkt für das neue verwendet hätte. Er wusste selbst, dass alles komplett neu sein müsste, weil es sonst das falsche Gefühl transportiert hätte. Ich bin in meinem Umfeld mit tollen Menschen gesegnet und das hat mich zur Arbeit und Musik zurückgebracht.