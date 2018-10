Duo nach Serie an Tankstellenüberfällen gefasst

Erfolg für die Ermittler der Wiener Polizei: Eine ganze Reihe an Tankstellenüberfällen konnte nun auf einen Schlag geklärt werden. Den Ermittlungsexperten gelang es, zwei Tatverdächtige festzunehmen, die in der Zeit von Ende August bis Anfang Oktober Überfälle in insgesamt drei Bezirken verübt hatten. Ein 33 Jahre alter Mann sowie eine gleichaltrige Frau zeigten sich umfassend geständig. Mit dem erbeuteten Geld hatten die beiden offenbar ihre Drogensucht finanziert sowie ihren Lebensunterhalten bestritten.