Van Halen: Sieben Jahre purer Hedonismus

Monk schaut in seiner Rückblende aber auch über den Tellerrand hinaus und lässt den Leser ungewohnt tief in das Musikgeschäft blicken. So erfährt man, dass es schon in den frühen 80er-Jahren unglaubliche Merchandising-Deals gegeben hat, dass Van Halen trotz Millioneneinnahmen lange am Randes Privatkonkurses wandelten und dass aufgrund von Ego-Problemen und internen Streitereien lukrative Sponsorendeals in den Sand gesetzt wurden. Der Autor zeichnet ein profundes Bild einer Band, die wie eine Sternschnuppe erschien und nahezu ebenso schnell wieder verglühte. Besonders interessant sind nicht nur die zahlreichen Geschichten über die unterschiedlichen Persönlichkeiten und ihre trauernden, naiven und wütenden Phasen, sondern auch die Gründe, warum Van Halen am Zenit ihrer Popularität an einer Mischung aus Drogenumnebelung und Selbstüberschätzung kollabierten. Fans wissen - die Ära mit Sammy Hagar sollte die ungehobelte Wildheit der Lee-Roth-Phase niemals erreichen.