Meister Kapfenberg in EC-Quali ausgeschieden!

Österreichs Basketball-Meister Bulls Kapfenberg Bulls hat auch das Rückspiel in der 2. Qualifikations-Runde zum FIBA Europe Cup verloren. Die Steirer unterlagen am Mittwoch beim niederländischen Vizemeister ZZ Leiden mit 57:68 (31:34) und sind ausgeschieden. Die Ausgangsposition im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase war nach einer 62:79-Heimpleite vergangene Woche bereits schlecht gewesen.