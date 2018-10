Frau gesucht: Rettungshund bei Einsatz getötet

Ein mehrfach tragisches Ende nahm die Suche nach einer Vermissten in Spittal an der Drau: Eine 91-jährige Frau, die - wie berichtet - seit Dienstagnachmittag abgängig war, wurde am Donnerstag tot in einem Rinnsal aufgefunden. Sie dürfte vermutlich ertrunken sein. Zudem kam ein Rettungshund im Rahmen des Einsatzes ums Leben. „Es war schrecklich“, erzählt ein Beteiligter.