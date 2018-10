Mattseer Mord-Fall: Prozess im Dezember

Silvia M. (62) sitzt seit Juni 2017 in Puch in U-Haft: Am 3. Dezember wird sie von der Justizwache in den neuen Schwurgerichts-Saal des Landesgerichtes Salzburg gebracht. Die Staatsanwaltschaft lastet ihr den Mord an ihren Geliebten Heinz P. (73) an: Sie soll den Mattseer mit einer Pillen-Überdosis getötet haben.