Cyber-Geld im Wert von einer Mrd. Dollar erbeutet

Die zunehmende Popularität der rund 2000 Internet-Währungen ziehe die Hacker an, teilte die Cybersicherheitsfirma CipherTrace am Mittwoch mit. Der spektakulärste Fall war der Angriff auf die japanische Handelsplattform Coincheck im Jänner. Damals erbeuteten Kriminelle Coins der Cyber-Devise Nem im Volumen von 534 Millionen Dollar (rund 467 Millionen Euro). Auch die Zahl kleinerer Diebstähle im Volumen zwischen 20 und 60 Millionen Dollar nehme zu, so CipherTrace.