„Müll-Brigaden“ nehmen mehr mit als erlaubt

In Großweikersdorf im Bezirk Tulln gibt es ein anderes Problem: Eine Familie aus Ungarn hat dort mittels Flugblatt eine Entsorgungsaktion angekündigt. In der Gemeinde nahm man an, dass der Müll abgeholt werden würde - doch derartige Sammlungen sind illegal! Mit dem Verbot will man vermeiden, dass nur verwertbare Gegenstände abtransportiert werden und der Rest liegengelassen wird. Experten des Landes: „Für die Entsorgung von Müll sind einzig die Abfallverbände zuständig.“