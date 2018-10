„Overwatch“ lockt mit neuem Halloween-Grusel-Event

Am 31. Oktober ist Halloween und natürlich feiert auch Blizzard in seinem Helden-Shooter „Overwatch“ das US-amerikanische Gruselfest. Heuer gibt es wieder eine Menge neuen zum Fest passenden Loot und ein neues Minispiel namens „Junkenstein‘s Revenge“. Das Halloween-Event in „Overwatch“ hat bereits begonnen und läuft noch bis 31. Oktober.