Snapchat will neue Nutzer mit Kurz-Serien anlocken

Snap kämpft seit einiger Zeit damit, neue Nutzer anzulocken. In der vergangenen Woche wurde eine Mitteilung von Snap-Firmenchef Evan Spiegel an seine Mitarbeiter bekannt, in der er seine Strategie darlegte, um im kommenden Jahr schwarze Zahlen zu schreiben. Demnach will er unter anderem ältere Nutzer anwerben. Bisher spricht Snap vor allem Unter-30-Jährige an.