Vom Pony bis zum mächtigen Noriker

Das riesige Gelände der Fachschule Stiegerhof in Gödersdorf bei Finkenstein ist einfach prädestiniert für die große „Pferdeland Kärnten“-Messe, die am 20. und 21. Oktober - jeweils von 10 bis 17 Uhr - stattfindet. An die 40 Aussteller präsentieren alles für Pferd und Reiter. Außerdem kann man sich über Chiropraktik für Pferde sowie über Weiterbildungsmöglichkeiten und Ausbildung für Pferd und Reiter informieren.