Pizzabote schlug in Wien Sextäter in die Flucht

Es war eine laue Frühlingsnacht, die einer 17-Jährigen am 23. Mai in Wien fast zum Verhängnis geworden ist: Die junge Frau wurde auf dem Heimweg von einem Unbekannten verfolgt und im Stiegenhaus, das zu ihrer Wohnung führt, überwältigt. Ein Pizzabote rettete die Frau vor ihrem Peiniger - dieser hat sich am Dienstag gestellt!