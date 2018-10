„The Happytime Murders“: Puppen ohne Tabus

„Kein Sesam, nur Straße“ lautet der knappe Werbeslogan für einen Film, der sich redlich bemüht, mittels Plüsch und Kulleraugen derben Witzen einen besonderen Dreh zu verpassen. Als erzählerisches Vehikel dient hierfür eine klassische Crime-Story, die in den 80ern stecken geblieben ist. In Hensons L.A. leben Puppen und Menschen Seite an Seite, doch herrscht in erster Linie gegenseitiges Misstrauen und werden die „Stoffis“ von den „Fleischis“ nach allen Regeln der Kunst kleingehalten und misshandelt.