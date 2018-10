Suchaktion nach vermisster Frau in Spittal/Drau

Die Suchaktion wurde am Mittwoch bei Tagesanbruch fortgeführt. Die Frau ist etwa 150 Zentimeter groß, trägt keine Kopfbedeckung, hat schwarze, kurze, glatte Haare und ist bekleidet mit hellgrauer Jacke - darunter trägt sie eine rote ärmellose Jacke -, blauer Hose und braunen Schuhe. Hinweise per Telefon 059133-2220-0 an die Polizeiinspektion Spittal/Drau oder an jede Polizeidienststelle sind erbeten.