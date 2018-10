Das sagen die User zur direkten Demokratie

Mit 881.569 Unterschriften für die Befürwortung eines Rauchverbotes in der Gastronomie hat am Montag das Volksbegehren „Don‘t smoke“ geendet. Seitdem erhitzt dieses Thema erneut die Gemüter der krone.at-Gemeinschaft. Vor allem in Hinblick auf zukünftige Abstimmungen sehen die Leser den Umgang der Regierung mit den Unterstützungserklärungen kritisch. Wir haben uns die vielen Meinungen genauer angesehen.